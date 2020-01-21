بإطلالة جرئية.. ملك حسن ملكة جمال مصر تعود للأضواء بمفاجأة (صور)

خضعت ملك حسن ملكة جمال مصر عام 2015، لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات العالمية.

وجاءت تلك الجلسة في إطار استعدادات ملك حسن لتقديم مفاجأة لجمهورها وهو تقديم برنامج مصري أوروبي عن ملكات جمال العالم وكيفية الاستعانة بهن في الحملات الإنسانية في شتى الدول المختلفة التي تواجه مشاكل في التعليم والصحة والحياة العامة.

وظهرت ملك حسن في الصور بإطلالة جريئة بعدما ارتدت ملابس شتوية سوداء أظهرت أنوثتها.

يذكر أن ملك حسن فازت بلقب ملكة جمال مصر عام 2015، وكانت وجهًا إعلانيًا للكثير من الشركات خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى مشاركتها في تجربة درامية ستكشف تفاصيلها عقب الانتهاء من التعاقدات النهائية لأبطال المسلسل.