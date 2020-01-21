محافظ البحر الأحمر لـ "الفجر": لقاء خاص بالشباب لعرض رؤيتهم

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن الشباب هم العنصر الأهم لتقدم الأمم والشعوب، فالمجتمع الذي يمتلك هذا العنصر الثمين يمتلك القوة والحيوية والتقدّم على سائر الأمم، فهم سبب نهضة الأمم، وسر قوتها، وعمادها، وحصنها المنيع، وسيفها الحامي، ودرعها الواقي.



وأضاف "حنفي" في تصريح خاص لـ "الفجر" سيتم تنسيق لقاء خاص مع الشباب للاستماع لجميع طلباتهم وعرض رؤيتهم حول المحافظة ومناقشتها بواقعية بعيدًا عن الروتين، مشيرًا أن اللقاء سيكون بعيدًا عن قاعات الديوان العام للمحافظة قائلًا "هقعد مع الشباب في الشارع وعلى المقاهي".



وأشار محافظ البحر الأحمر، أن الشباب تقود الأمم للنجاح والتطور، موضحًا أن للشباب دورٌ مهمٌ في بناء المجتمع متمثلًا بحضاراته، وإنجازاته، وتقدمه وتطوره، والدفاع عنه، فهم عماد الوطن والأمة، وهم من ينهضون بالوطن، ومن يساهمون في نجاحه والدفاع عن القضايا العامة فيه، لتحصيل الحقوق المختلفة لكافة شرائح المجتمع.





