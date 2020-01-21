الجمعة.. "بس ما تقولش بنت" لـ آية عزالدين في معرض الكتاب

تحتفل الكاتبة الساخرة أية عز الدين، بتوقيع كتابها الإجتماعي الثاني "بس ما تقولش بنت" الصادر عن دار دريم بن، وذلك بصالة ١ داخل معرض الكتاب في الرابعة عصر الجمعة المقبل.

وتتناول عز الدين بأسلوبها الساخر العادات التقليدية التي تتبعها الأسر في التربية من حجب المعلومات الحقيقة عن الأبناء فيما يخص موضوعات يعتبرونها محظورة وممنوع الاقتراب منها مثل المخدرات والجنس، بالإضافة إلى التربية بمبدأ المسلمات المطلقة في الصواب والخطأ دون تبريرات واقعية تحترم عقول النشئ.