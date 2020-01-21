عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجديد حبس 3 صحفيين 15 يوما في القضية 488 أمن دولة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:28 م
Advertisements
بوابة الفجر
طارق حافظ
Advertisements
قررت النيابة العامة، مساء اليوم الثلاثاء، حبس الصحفيين الثلاثة سولافة مجدي وزوجها حسام الصياد ومحمد صلاح، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم وأخرين بتهمة مشاركتهم جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة.

وتم ضم المتهمين الثلاثة إلى القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي قالت أن المتهمين الثلاث وأخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي.

واستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح سولافة مجدي حصر أمن دولة حسام الصياد

أخبار تهمك

مواعيد مباريات مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

منذ ساعة

نجم الزمالك يتعرض لحادث مروع وتحطم سيارته

منذ حوالي 4 ساعات

العاملون بقناة "الشرق" يفضحون إدارتها: تمويلات خارجية مجهولة.. و5500 دولار مقابل بث أعمال تافهة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تطور هام في قضية قتيل زوج نانسي عجرم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مجموعة متوازنة لمنتخب مصر في تصفيات مونديال 2022

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يضع شرطاً واحداً للتفاوض مع بديل سواريز

منذ 42 دقيقة

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ ساعتين

مورينيو يطلب صفقة مفاجئة من ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عرض جديد لوليد أزارو للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

تفاصيل اجتماع ريال مدريد وتوتنهام لإنهاء الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

فضيحة ليفربول تدفع برشلونة لحسم صفقة طارئة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

حبس الصحفيين الثلاثة "سولافة والصياد وصلاح" لمدة 15 يوما

تجديد حبس حازم حسني 15 يوما على ذمة التحقيقات

تجديد حبس خالد داوود 15 يوما بتهمة التحريض على العنف

تجديد حبس إسراء عبدالفتاح 15 يوما على ذمة التحقيقات

تجديد حبس الناشط محمد صلاح 15 يوما على ذمة التحقيقات

تجديد حبس "ماهينور المصري" 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:17 م

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

06:19 م

فضيحة ليفربول تدفع برشلونة لحسم صفقة طارئة

06:44 م

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

09:52 م

عاجل.. مجموعة متوازنة لمنتخب مصر في تصفيات مونديال 2022

07:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status