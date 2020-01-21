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طبيب نفسي: الحضن يقضي على اكتئاب الشتاء ويزيد من السعادة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:24 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور وليد هندي، أستاذ الصحة النفسية، إن الحضن في الشتاء يزيد من هرمون السعادة، ويزيد من التفاؤل، ويقضي على مظاهر اكتئاب الشتاء، مشيرًا إلى أن حضن الأم لجنينها يؤدي إلى سرعة الاستشفاء من الجروح، ويمنع من بكاء الطفل.

وتابع "هندي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الطفل الذي يقوم والده ووالدته باحتضانه أثبتت الدراسة بأن درجة استيعابه أعلى في المذاكرة، معقبًا: "عالجوا أولادكم بالحضن".

وأضاف: "احضن عشان تحس بالأمان، وتعطي رسائل للآخرين بأنهم لا يعيشون بمفردهم"، لافتَا إلى أن حضن الوطن هو الحضن الأكبر للمواطن، معقبَا:"بالأحضان يا بلدنا الحلوة بالأحضان".
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