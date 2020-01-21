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انطلاق محاكمة ترامب رسميا في مجلس الشيوخ

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:11 م
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دونالد ترامب
دونالد ترامب
الفجر
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انطلقت محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، رسميا في مجلس الشيوخ الأمريكي، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".


وعلق ترامب على محاكمة عزله، بأنها مجرد إجراء زائف، ومطاردة شعواء مستمرة منذ سنوات ومشينة.

وطالب الديمقراطيون مجلس الشيوخ بعزل الرئيس الجمهوري واصفين إياه بأنه خطر على الديمقراطية والأمن القومي في الولايات المتحدة. 

وندد ترامب ومحاموه بالمساءلة وقالوا إنه لم يرتكب أي خطأ، وإن الديمقراطيين يحاولون فقط منع إعادة انتخابه. 

ومن المتوقع أن تستمع المحاكمة التي يبثها التلفزيون إلى المرافعات الافتتاحية في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية هذا الأسبوع، وقد يجري التصويت يوم الثلاثاء على أقرب تقدير على القواعد المنظمة للمحاكمة، ويشمل ذلك اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي للمجلس أن يدرس في موعد لاحق استدعاء شهود منهم مستشار ترامب السابق للأمن القومي جون بولتون. 

ويتعين على أعضاء المجلس المئة اتخاذ قرار بشأن إدانة ترامب بالتهم التي وافق عليها مجلس النواب، الذي تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية، في 18 ديسمبر.

واتهم مجلس النواب الرئيس بإساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس على خلفية تعاملاته مع أوكرانيا.
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