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المصري تتصدر البوستر الدعائي للجزء الثالث من البيت الكبير .. وتكشف موعد عرضه

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:10 م
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دنيا المصري
دنيا المصري
يارا أحمد
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تصدرت الفنانة دنيا المصري، البوستر الدعائي الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير"، والتي ستقوم ببطولته بجانب مجموعة من النجوم المتميزين .

وكتبت دنيا على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ١ فبراير البيت الكبير الجزء ٣ علي النهار إن شاء الله".

يشار إلى أن مسلسل ”البيت الكبير”، تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول قضايا المرأة في الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر، وغيرها من المشكلات الاجتماعية التى لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلي مؤكدا أن الجزء الثالث من المسلسل يعد هو الأخير ولن يتم تقديم أجزاء أخرى منه حيث سيتم انتهاء جميع الخطوط الدرامية الخاصة بالشخصيات بالجزء الثالث.

"البيت الكبير 3" يضم عددا كبيرا من نجوم الفن وهم سوسن بدر، لوسي، مجدي كامل، وحجاج عبد العظيم، وداليا مصطفى وعبير صبري، وجيهان قمري وطارق صبري وريم هلال، ودنيا المصري، وأحمد صيام، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز، وإيمان أيوب، وخالد حجاج، وأحمد النقلي، وعلى الوصال،.
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