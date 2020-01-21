الكرملين يعلن تشكيل الحكومة الروسية الجديدة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية " الكرملين " دميترى بيسكوف، مساء الثلاثاء، تشكيل الحكومة الروسية الجديدة.





وأوضح "بيسكوف"، خلال تصريحاته، مساء الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين سيكون له 9 نواب بينهم نائب أول.





وأشار إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شايجو يحتفظ بمنصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة، و وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يحتفظ بمنصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة، و وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يحتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة.





وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في خطابة السنوي الأخير عن جملة تدابير اقتصادية، حدد هدف كل منها، لكنه شدد على أن الهدف الرئيسي والأهم لتلك التدابير مجتمعة، ولعمل الحكومة الروسية الجديدة هو الحد من مستوى الفقر، وأن يشعر المواطن بالنتائج من خلال تحسن فعلي على المستوى المعيشي. لتنفيذ تلك التدابير وتحقيق النتائج المرجوة منها، قرر تشكيل حكومة جديدة برئاسة ميشوستين.



