Advertisements
Advertisements
Advertisements

الكرملين يعلن تشكيل الحكومة الروسية الجديدة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:12 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، مساء الثلاثاء، تشكيل الحكومة الروسية الجديدة.

وأوضح "بيسكوف"، خلال تصريحاته، مساء الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الروسيميخائيل ميشوستين سيكون له 9 نواب بينهم نائب أول.

 وأشار إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شايجو يحتفظ بمنصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يحتفظ بمنصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة، ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يحتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في خطابة السنوي الأخير عن جملة تدابير اقتصادية، حدد هدف كل منها، لكنه شدد على أن الهدف الرئيسي والأهم لتلك التدابير مجتمعة، ولعمل الحكومة الروسية الجديدة هو الحد من مستوى الفقر، وأن يشعر المواطن بالنتائج من خلال تحسن فعلي على المستوى المعيشي. لتنفيذ تلك التدابير وتحقيق النتائج المرجوة منها، قرر تشكيل حكومة جديدة برئاسة ميشوستين.

 ويبدو أنه أخذ بالحسبان خبرة الأخير وتجربته خلال عمله مديرا لمصلحة الضرائب الفيدرالية، ونجاحه في إدخال الحوكمة الإلكترونية لعملها، التي أسهمت في إزالة عبء الإجراءات البيروقراطية عن رجال الأعمال والمواطنين في مجال الضرائب، وزيادة الإيرادات الضريبة حتى 21.3 تريليون روبل (نحو 346 مليار دولار) عام 2018 أي بزيادة 2.76 مرة عن الإيرادات قبل توليه إدارة مصلحة الضرائب عام 2010.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

تشكيلة الكرملين الحكومة الروسية الجديدة

أخبار تهمك

زيدان يوجه رسالة لـ"مبابي".. ويعلق لأول مرة على طريقة لعب برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

محامي النقاز يكشف أخر تطورات أزمته مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يتعرض لحادث مروع وتحطم سيارته

منذ ساعتين و 41 دقيقة

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة يونيونيستاس في كأس ملك إسبانيا

منذ ساعة و 22 دقيقة

عرض جديد لوليد أزارو للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بحثا عن بديل سواريز.. مهاجم غير متوقع على طاولة برشلونة

منذ ساعتين

تطور هام في قضية قتيل زوج نانسي عجرم

منذ حوالي 6 ساعات

زوج نانسي عجرم يهدد "الغريب": ستدفع الثمن

منذ حوالي 7 ساعات

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

تفاصيل اجتماع ريال مدريد وتوتنهام لإنهاء الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

العاملون بقناة "الشرق" يفضحون إدارتها: تمويلات خارجية مجهولة.. و5500 دولار مقابل بث أعمال تافهة

منذ ساعة و 15 دقيقة

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ ثلث ساعة

فضيحة ليفربول تدفع برشلونة لحسم صفقة طارئة

منذ ساعة الا ربع

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ ساعة و 11 دقيقة

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الكرملين يكشف حقيقة استثمار الرئيس الروسي بـ50 مليار دولار في إيران

زاخاروفا: روسيا تدرس العقويات التي تنوي أمريكا فرضها عليها

الكرملين يعلن عن قلق القيادة الروسية الشديد لحادث "إيل-20"

الكرملين: "بوتين" لا يعتزم لقاء نائبة "مادورو" في موسكو

القصة الكاملة للجاسوس الأمريكي في روسيا

بوتين يرشح رئيس هيئة الضرائب لرئاسة الحكومة الروسية الجديدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:19 م

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

فضيحة ليفربول تدفع برشلونة لحسم صفقة طارئة

06:44 م

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

05:17 م

نجم الزمالك يتعرض لحادث مروع وتحطم سيارته

04:49 م

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

09:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status