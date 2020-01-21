Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ الوادي الجديد يمنح اللاعبين مكأفات مالية في ختام دوري مراكز الشباب

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:18 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدير محمود
Advertisements
شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ختام دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة على مستوى المحافظة، حيث تقام المباراة النهائية بين فريقي مركز شباب المنيرة، ومركز شباب غرب الموهوب على ستاد الخارجة الرياضي، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير المحافظة المساعد وعدد من أعضاء مجلس النواب وبهاء شوقي مدير الشباب والرياضة بالمحافظة وجمهور كبير من مشجعي الفريقين.

وعقب نهاية المباراة كرم الزملوط فريق المنيره الفائز بالبطولة وسلمه كأس البطولة ومبلغ مالي ٥٠ ألف جنيه، وكرم أيضا فريق غرب الموهوب الفائز بالمركز الثاني بمبلغ ٣٠ الف جنيه، بالإضافة إلى تسليم اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والاداري لكلا الفريقين ميداليات تذكارية.

وأشاد الزملوط بأداء اللاعبين والمستوي والروح الرياضيه لهم، وقرر منح مكأفاه ماليه ٦٠ الف جنيه لكلا الفريقين بواقع مبلغ الف جنيه لكل لاعب، بالاضافه ١٥٠٠ جنيه لكل من أعضاء التحكيم المشاركين بواقع ٦ آلاف جنيه، وذلك لجهودهم في إخراج المباراة بالمستوى اللائق والمتميز، مهنئًا الجميع ومتمنيًا لهم مزيد من النجاحات.

يذكر أن دوري مراكز الشباب انطلق في منتصف أكتوبر من عام ٢٠١٩ بمشاركة ٢٤ مركزًا على مستوى المحافظة ضمن دوري مراكز شباب الجمهوريه الذي يشارك فيه ٦٣٠ مركز.
محافظ الوادي الجديد يمنح اللاعبين مكأفات مالية في ختام دوري مراكز الشباب
محافظ الوادي الجديد يمنح اللاعبين مكأفات مالية في ختام دوري مراكز الشباب
محافظ الوادي الجديد يمنح اللاعبين مكأفات مالية في ختام دوري مراكز الشباب
محافظ الوادي الجديد يمنح اللاعبين مكأفات مالية في ختام دوري مراكز الشباب
محافظ الوادي الجديد يمنح اللاعبين مكأفات مالية في ختام دوري مراكز الشباب
محافظ الوادي الجديد يمنح اللاعبين مكأفات مالية في ختام دوري مراكز الشباب
محافظ الوادي الجديد يمنح اللاعبين مكأفات مالية في ختام دوري مراكز الشباب
محافظ الوادي الجديد يمنح اللاعبين مكأفات مالية في ختام دوري مراكز الشباب
محافظ الوادي الجديد يمنح اللاعبين مكأفات مالية في ختام دوري مراكز الشباب
محافظ الوادي الجديد يمنح اللاعبين مكأفات مالية في ختام دوري مراكز الشباب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر محافظ الوادي الجديد دورى مراكز الشباب الوادي الجديد الشباب والرياضة

أخبار تهمك

تفاصيل اجتماع ريال مدريد وتوتنهام لإنهاء الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

بحثا عن بديل سواريز.. مهاجم غير متوقع على طاولة برشلونة

منذ ساعتين

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

العاملون بقناة "الشرق" يفضحون إدارتها: تمويلات خارجية مجهولة.. و5500 دولار مقابل بث أعمال تافهة

منذ ساعة و 20 دقيقة

زوج نانسي عجرم يهدد "الغريب": ستدفع الثمن

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك يتعرض لحادث مروع وتحطم سيارته

منذ ساعتين و 46 دقيقة

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ ساعة و 16 دقيقة

فضيحة ليفربول تدفع برشلونة لحسم صفقة طارئة

منذ أقل من ساعة

عرض جديد لوليد أزارو للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

منذ ساعة و 25 دقيقة

محامي النقاز يكشف أخر تطورات أزمته مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة يونيونيستاس في كأس ملك إسبانيا

منذ ساعة و 27 دقيقة

تطور هام في قضية قتيل زوج نانسي عجرم

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

وزارة الرياضة تدعم 10 مراكز شباب بمبلغ 200 ألف جنيه

ختام دوري مراكز الشباب لكرة القدم بدمياط (صور)

الراهبين بطلا لدوري مراكز الشباب بالغربية وحارس نواج يقود فريقه للمركز الثالث

البرادعة يفوز على كفر عبيان  2/5 في نهائي دوري مراكز شباب القليوبية (صور)

لحين انتهاء التحقيقات.. وقف صرف مكافآت فريق كرة القدم الفائز بالألعاب الرمضانية في الوادي الجديد

الإثنين.. حفل ختام أنشطة مراكز الشباب للفنون

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:19 م

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

فضيحة ليفربول تدفع برشلونة لحسم صفقة طارئة

06:44 م

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

05:17 م

نجم الزمالك يتعرض لحادث مروع وتحطم سيارته

04:49 م

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

09:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status