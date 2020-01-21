محافظ الوادي الجديد يمنح اللاعبين مكأفات مالية في ختام دوري مراكز الشباب



وعقب نهاية المباراة كرم الزملوط فريق المنيره الفائز بالبطولة وسلمه كأس البطولة ومبلغ مالي ٥٠ ألف جنيه، وكرم أيضا فريق غرب الموهوب الفائز بالمركز الثاني بمبلغ ٣٠ الف جنيه، بالإضافة إلى تسليم اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والاداري لكلا الفريقين ميداليات تذكارية.



وأشاد الزملوط بأداء اللاعبين والمستوي والروح الرياضيه لهم، وقرر منح مكأفاه ماليه ٦٠ الف جنيه لكلا الفريقين بواقع مبلغ الف جنيه لكل لاعب، بالاضافه ١٥٠٠ جنيه لكل من أعضاء التحكيم المشاركين بواقع ٦ آلاف جنيه، وذلك لجهودهم في إخراج المباراة بالمستوى اللائق والمتميز، مهنئًا الجميع ومتمنيًا لهم مزيد من النجاحات.



يذكر أن دوري مراكز الشباب انطلق في منتصف أكتوبر من عام ٢٠١٩ بمشاركة ٢٤ مركزًا على مستوى المحافظة ضمن دوري مراكز شباب الجمهوريه الذي يشارك فيه ٦٣٠ مركز.

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ختام دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة على مستوى المحافظة، حيث تقام المباراة النهائية بين فريقي مركز شباب المنيرة، ومركز شباب غرب الموهوب على ستاد الخارجة الرياضي، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير المحافظة المساعد وعدد من أعضاء مجلس النواب وبهاء شوقي مدير الشباب والرياضة بالمحافظة وجمهور كبير من مشجعي الفريقين.