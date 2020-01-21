قطر تواصل أكاذيبها.. "الجزيرة" تخدع السودان بشحنة مساعدات طبية وهمية





واصلت السلطات القطرية وقناة "الجزيرة" أكاذيبها، حيث تزامن إعلان السلطات السودانية عن ضبط شحنة أسلحة قطرية في "دارفور"، أذاعت قناة "الجزيرة" خبرًا كاذبًا حول إرسال قطر شحنة مساعدات طبية إلى السودان.





وأثار ما أذاعته "الجزيرة" غضب مغردين سودانيين وعرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذين علقوا قائلين: إن "أكاذيب قطر وتركيا لن تتوقف، وأن قناة الجزيرة تضلل المشاهدين، وتغالط الحقائق الواضحة والملموسة، وإن قطر تخدع السودان".





وازداد غضب الشعب السوداني، حيث تصدر هاشتاج "#قطر_تخدع_السودان" موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وانهالت التعليقات المعبرة عن استيائهم من ادعاءات قطر.



