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خطوة جديدة تقرب أزارو من الانتقال إلى الاتفاق السعودي

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:11 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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اقترب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانتقال إلى الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

وتوصل مسئولو النادي الأهلي إلى اتفاق مع اللاعب المغربي للانضمام إلى الاتفاق السعودي.

وعرض نادي الاتفاق السعودي ضم أزارو لمدة 6 أشهر مقابل 300 ألف دولار للنادي الأهلي، مع منح المهاجم المغربي 500 ألف دولار.

وخرج أزارو من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلرن حيث فضل عليه مروان محسن وجونيور أجاي، بجانب تعاقد النادي الأحمر مع المهاجم السنغالي أليو بادجي القادم من رابيد فيينا النمساوي لمدة 4 مواسم ونصف مقابل 2 مليون يورو.
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