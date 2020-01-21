بعد تعرضه لأزمة قلبية.. تعرف على آخر أعمال خالد النبوي السينمائية

تألق الفنان خالد النبوي فى عالم السينما، وقدم مايقارب من ١٨ فيلم خلال مشواره الفني، وفى كل عمل سينمائي استطاع أن يترك بصمته المميزة فيه ويمتع جمهوره به.



يرصد لكم"الفجر الفني" أبرز أعمال خالد النبوي السينمائية:



فيلم "فى يوم وليلة":



كان آخر أعمال الفنان خالد النبوي السينمائية فيلم "فى يوم وليلة"، الذي تصدر فيه البطولة مع كلا من أحمد الفيشاوي، خالد سرحان، درة، حنان مطاوع، محمد جمعة وغيرهم من النجوم، وتدور أحداث الفيلم من خلال يوم كامل فى حياة المصريين هو يوم مولد السيدة زينب على مدار ٢٤ ساعة ويتم سرد أحداث العمل والتي تتضمن المشكلات الحياتية التى يعاني منها المواطن المصري فى حياته اليومية بشتي مجالات الحياة العملية والاجتماعية والأسرية وغيرها.



فيلم "خطة بديلة":



قدم الفنان فيلم خطة بديلة عام ٢٠١٥، وشاركه فى البطولة كلا من "تيم حسن، عزت أبو عوف، أمينة خليل، فريال يوسف"، وتدور أحداث الفيلم حول كل مايحدث على أرض الواقع فى مصر من قوانين تحارب الفقير وتقف مع الغني.



فيلم المواطن "The Citizen"



يعد فيلم "المواطن" هو أول بطولة مطلقة للنجم المصرى خالد النبوى فى السينما العالمية، وتدور أحداثه حول مواطن عربى يفوز ببطاقة الجرين كارد ويصل أمريكا قبل تفجيرات الحادى عشر من سبتمبر 2001، وتتوالى الأحداث فى إطار من الأكشن والتشويق.



ويشارك النبوى بطولة الفيلم كل من ويليام اثيرتون وأجنيس بروكنر، وكارى إيلوس وريزوان مانجى، والفيلم للمخرج سام كادى.