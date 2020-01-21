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فرمان جديد من كارتيرون بشأن شيكابالا
الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:01 م
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هاني عصام
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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على وضع شيكابالا لاعب الفريق في مركز واحد فقط وعدم التغيير.
وشارك شيكا في لقاء الجونة الأخير بمركز الجناح الأيسر في بداية اللقاء قبل أن يتم توظيفه بعدها في مركز الجناح الأيمن.
وسجل شيكابالا هدف الزمالك الأول في لقاء الجونة والذي انتهى بفوز الأبيض بهدفين دون رد.
وركز المدرب في التدريبات الأخيرة على تثبيت شيكا في مركز الجناح الأيمن على أن يشارك المغربي محمد أوناجم في مركز الجناح الأيسر وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الفهد الأسمر والذي قدم مستوى رائع ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير.
ويستعد الزمالك لملاقاة فريق مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا
وشارك شيكا في لقاء الجونة الأخير بمركز الجناح الأيسر في بداية اللقاء قبل أن يتم توظيفه بعدها في مركز الجناح الأيمن.
وسجل شيكابالا هدف الزمالك الأول في لقاء الجونة والذي انتهى بفوز الأبيض بهدفين دون رد.
وركز المدرب في التدريبات الأخيرة على تثبيت شيكا في مركز الجناح الأيمن على أن يشارك المغربي محمد أوناجم في مركز الجناح الأيسر وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الفهد الأسمر والذي قدم مستوى رائع ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير.
ويستعد الزمالك لملاقاة فريق مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا
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