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بعد قليل.. قطع المياه عن سوهاج لمدة 8 ساعات

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:49 م
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قطع المياه
قطع المياه
الفجر الاقتصادي
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أعلنت  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن قطع المياه عن مدينة سوهاج وذلك في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم وحتى الساعة السادسة من صباح غدا الاربعاء، ولمدة ثمان ساعات.

وقال اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، إن قطع الخدمة يرجع لإلغاء خط مياه قطر ١٢ بوصة لاعتراضه إنشاءات كوبرى ميدان الثقافة العلوى.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ،بالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة واللازمة لهم خلال تلك الفترة

  
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ميدان الثقافة كوبري ميدان الثقافة قطع المياه خط المياه

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