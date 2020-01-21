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كولون يعلن عودة بودولسكي

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:49 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي كولون الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن لاعبه السابق نجم المنتخب الألماني السابق لوكاس بودولسكي، سيعود إلى النادي، لكن ليس كلاعب.

وذكر النادي اليوم، بعد اجتماع مع بودولسكي /34 عاما/ ووكيله، أن الجانبين سيعملان على صياغة مفهوم للعمل المشترك، لكن لم يجر الاستقرار على دور بودولسكي في النادي بعد.

وأوضح النادي "جرى الاتفاق على تعاون على المدى القصير، وكذلك التزام من لوكاس بالعمل مع النادي بمجرد انتهاء مسيرته الاحترافية."

وقال فيرنر فولف رئيس كولون إن النادي "يود استغلال عشقه للنادي وكذلك شعبيته حول العالم."

ومن جانبه، قال بودولسكي "أتطلع الآن إلى التخطيط لكيفية دعم النادي في المستقبل. كولونيا كانت وستظل وطني، ونادي كولون هو ما أنتمي إليه."

وكان بودولسكي التحق بنادي كولون وهو في العاشرة من عمره ولعب للفريق الأول خلال الفترة من 2003 إلى 2006 والفترة من 2010 إلى 2012 .

كما لعب بودولسكي لأندية بايرن ميونخ الألماني وأرسنال الإنجليزي وانتر ميلان الإيطالي وجالطة سراي التركي قبل الانتقال عام 2017 للعب في الدوري الياباني ضمن صفوف فيسيل كوبي

وخاض بودولسكي 130 مباراة دولية مع المنتخب الألماني (مانشافت) وتوج مع الفريق بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل.

ويتردد في الوقت الحالي أن بودولسكي بات قريبا من اللعب في تركيا، وأنا مفاوضات بدأت مع نادي أنطاليا سبورت.

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