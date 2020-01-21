السكرتير العام لمحافظة الفيوم يشهد المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب

شهد اللواء عبدالقادر النوري السكرتير العام لمحافظة الفيوم، منافسات المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب باستاد الفيوم الرياضي، بين فريقي مركز شباب فرحات ومركز شباب منشاة الجمال، المؤهلة لدوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق وحصول فريق فرحات على المركز الأول بمجموع النقاط، بحضور مصطفى منصور وكيل وزارة ورئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، والدكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والمستشار أحمد سمير الجمال، والنائب كمال أبو جليل عضو البرلمان المصري، وأحمد صبري البكباشي رئيس منطقة الفيوم لكرة القدم، ومديري المراكز الشبابية، وممثلي الأحزاب وعدد من الجماهير.



عقب اللقاء نقل السكرتير العام تهنئة محافظ الفيوم للفرق المشاركة، ثم قام بتسليم الميداليات والكؤوس لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، حيث حصد فريق فرحات التابع لإدارة إطسا الشبابية المركز الأول، وفريق الشواشنة التابع لإدارة يوسف الصديق الشبابية المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث فريق منشاة الجمال التابع لإدارة طامية الشبابية.



ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم إلى أن صاحب المركز الأول يحصل على مكافأة مالية 50 ألف جنيه ويمثل المحافظة بدوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، كما يحصل أصحاب المركز الثاني على 25 ألف جنيه، وأصحاب المركز الثالث على 15 ألف جنيه، لافتًا إلى أن دوري مراكز الشباب لهذا العام هى النسخة السابعة، وشارك فيه 17 فريقًا يمثلون الإدارات الشبابية المختلفة على مستوى المحافظة، ومثل كل فريق 25 لاعبًا بجانب الإداريين، تم تقسيمهم لثلاث مجموعات، ضمت المجموعة الأولى فرق الشواشنة وحنا حبيب وكحك بحري وغيضان وطبهار والمشرك قبلي، وضمت المجموعة الثانية فرق بيهمو وسيلا وسنهور القبلية ( مركز شباب الشهيد محمود ) وسنوفر وترسا ومنشاة الجمال.



وضمت المجموعة الثالثة فرق فرحات وأبو جندير وجردو ودفنو وتلات، حيث صعد فريق الشواشنة من المجموعة الأولى وفريق منشاة الجمال من المجموعة الثانية، وفريق فرحات من المجموعة الثالثة، وتم إجراء دوري بين الفرق الثلاث من دور واحد، واسفرت نتائجه عن فوز فريق الشواشنة على منشاة الجمال بثلاثة أهداف لهدفين، وفوز فريق فرحات على الشواشنة بهدفين لصفر، وتعادل فرحات ومنشاة الجمال بهدفين لكل فريق بالمباراة النهائية مما أعطى الفرصة لفريق فرحات لحصد المركز الأول بمجموع النقاط وفريق الشواشنة بالمركز الثاني وجاء ثالثًا فريق منشاة الجمال.



الجدير بالذكر أن المباريات أقيمت على 3 ملاعب وهي ملعب المدينة الرياضية بدمو، وملعب مركز شباب طامية وملعب مركز شباب حنا حبيب، وذلك بداية من شهر أكتوبر 2019.