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فضيحة ليفربول تدفع برشلونة لحسم صفقة طارئة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:44 م
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بوابة الفجر
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اقترب نادي برشلونة من التعاقد مع مهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعزيز صفوفه وتعويض غياب المهاجم الاساسي لويس سواريز.

وقال الصحفي جوزيب ارتيلز لصحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية إنه يجب على برشلونة التعاقد مع مهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد إصابة لويس سواريز.


واضاف الصحفي: فالفيردي مدرب الفريق السابق كان يملك مالكوم فقط على مقاعد بدلاء الفريق أمام ليفربول في الموسم الماضي بدوري الأبطال، ولذلك لا نريد تكرار هذا الخطأ.


الجدير بالذكر أن إدارة برشلونة تسعي للتعاقد مع مهاجم جديد خلال يناير الجاري بعد نهاية موسم لويس سواريز عقب تعرضه لإصابة قوية في الأيام الماضية.

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