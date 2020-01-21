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محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروعات الكهرباء والصرف الصحي

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:45 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ المشروعات الخاصة بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، موجهًا التنسيق الكامل بين القطاعين فى تنفيذ كافة الأعمال، فضلًا عن توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل محطات الصرف ومياه الشرب بشكل مستمر لخدمة المواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالقادر النوري سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، واللواء هشام درة رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس علي محمود رئيس شركة كهرباء الفيوم.

خلال الاجتماع، تم استعراض المشروعات التي يجري تنفيذها بقطاعي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وذلك للوقوف على حجم الأعمال التى يتم تنفيذها والتعرف على المعوقات التى تعوق سير العمل، ووضع الحلول الجذرية المناسبة لها، للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات فى موعدها المقرر، فضلًا عن ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات المتعثرة.

وطالب رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بالمتابعة المستمرة لمحول كهرباء قحافة تجنبًا لضعف الطاقة الكهربائية اللازمة، وتغيير وصيانة الكابلات المؤدية لمحطة مياه شرب العزب الجديدة بما يضمن تشغيل المحطة على أكمل وجه، وسرعة توصيل التيار الكهربائي لمحطة رفع سنهور البحرية بمركز سنورس لتشغيلها، وتركيب كابل الجهد المنخفض بمحطة صرف قلهانة بمركز إطسا، وصيانه محول الكهرباء الخاص بمحطة رفع الصرف الصحي رقم (2) بسنورس، وكذا المحول الخاص بمحطة معالجة أبشواي، والانتهاء من المقايسة التقديرية الخاصة بمحول كهرباء قرية كحك.

وفي هذا الصدد، وجه محافظ الفيوم رئيس شركة الكهرباء بسرعة الانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال بأسرع وقت ممكن لخدمة المواطنين.

كما تم مناقشة تركيب محولات الكهرباء الخاصة بمحطة رفع قصر الجبالي بأبشواي، والانتهاء من المقايسة التقديرية الخاصة بمحطتي قريتي منية الحيط وتطون التابعتين لمركز إطسا، وكذلك تركيب عدادات كودية بمساكن العزب الخاصة بالعاملين بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث وجه محافظ الفيوم رئيس شركة الكهرباء بسرعة تنفيذ هذه الأعمال.

كما وجه محافظ الفيوم، رئيسي شركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بضرورة التنسيق الكامل فيما بينهما في تنفيذ محطات الصرف ومياه الشرب، وتحديد احتياجات المحطات من الطاقة الكهربائية لإنشاء المحولات الكهربائية اللازمة للتشغيل، لخدمة المواطنين.
محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروعات الكهرباء والصرف الصحي
محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروعات الكهرباء والصرف الصحي
محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروعات الكهرباء والصرف الصحي
محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروعات الكهرباء والصرف الصحي
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مصر محافظ الفيوم كهرباء اخبار

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