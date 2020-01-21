مكرم أحمد: الاتفاقية الأميركية الصينية تريح أعصاب العالم



وأشار "أحمد"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الحرب بين الصين وأمريكا كانت تسبب نوع من القلق قي حركة التجارة العالمية، موضحا أن الطرفين استطاعوا الوصول إلى إتفاقية متوازنة.



وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الإتفاقية التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية تحقق المصلحة للبلدين، لافتا إلى أن الصين كانت تحصل على الملكية الفكرية للمنتجات الأمريكية لتصنيعها ثم تعيد تصديرها لدول العالم، معلقا: "حياة الفلاحين الأمريكيين هتتنغنغ".



قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن إعلان الرئيس الأمريكي ترامب وجود إتفاقيات جديدة مع الصين تخص الملكية الفكرية، يعد أخطر إتفاق تم الوصول إليه، وسيريح أعصاب العالم.