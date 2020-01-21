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سفراء أفريقيا يبدون رغبتهم في نقل تجربة مدرسة صناعة الذهب لبلادهم

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:40 م
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الملتقي
الملتقي
أية حمروشي
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عقد اليوم الثلاثاء فعاليات الملتقى الأول لمستقبل صناعات "المعادن النفيسة في أفريقيا" بمشاركة سفراء وممثلي 20 سفارة افريقية وذلك بمدرسة ايجيبت جولد لتعليم صناعة الذهب والمجوهرات بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني.

ورحب مصطفى نصار رئيس مجلس إدارة مؤسسة ايجيبت جولد المشرف على المدرسة، بسفراء وممثلي الدول الأفريقية، مؤكدًا أن العلاقات المصرية مع كافة دول أفريقية تتسم بالأصالة والترابط منذ مئات السنين وان هذا الملتقى يعد اللبنة الأولى لإحداث حالة من التكامل بين الدول الأفريقية في مجال صناعات المعادن الثمينة.

وأضاف نصار خلال كلمته بالملتقى الأول لمستقبل صناعات "المعادن النفيسة في أفريقيا" أن القيادة السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، حريصة على تعزيز سبل التعاون مع دول أفريقيا في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والتعليمية والأمنية.

وأوضح نصار أنه وفقا لتوجيها الرئيس السيسي للاهتمام بافريقيا تم تنظيم الملتقى الاول لمستقبل صناعات "المعادن النفيسة في أفريقيا" خاصة في ظل امتلاك غالبية دول القارة السمراء لمناجم الذهب وعدم استغلال تلك الثروات بالشكل الأمثل وتصديره كمواد خام لعدم وجود أيدي عاملة وهو ما انتبهت اليه الدولة المصرية وأسست مدرسة ايجيبت جولد والتي تعد اول مدرسة لتعليم صناعة الذهب في أفريقيا والشرق الأوسط.

ومن جانبه، شكر سفير جنوب أفريقيا بمصر، القائمون على مدرسة ومؤسسة ايجيبت جولد على تنظيم ملتقى للصناعات النفيسة والتي تعد احد اهم مصادر الدخل بالنسبة لغالبية دول أفريقيا.

فيما أبدى نائب سفير غينيا عن رغبة بلاده وعدد من الدول الأفريقية في توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم لتبادل الخبرات ونقل تجربة المدرسة في بلادهم لتخريج أيدي عاملة مدربة تكون قادرة على الاستفادة من مناجم الذهب الموجودة ببلادهم.

وفي نهاية الملتقى اصطحب سفراء وممثلي الدول الأفريقية في جولة داخل المدرسة والمصنع وتم اطلاعهم على كيف تسير العملية التعليمية داخل المدرسة وتم التقاط الصور التذكارية مع طلبة المدرسة.
سفراء أفريقيا يبدون رغبتهم في نقل تجربة مدرسة صناعة الذهب لبلادهم
سفراء أفريقيا يبدون رغبتهم في نقل تجربة مدرسة صناعة الذهب لبلادهم
سفراء أفريقيا يبدون رغبتهم في نقل تجربة مدرسة صناعة الذهب لبلادهم
سفراء أفريقيا يبدون رغبتهم في نقل تجربة مدرسة صناعة الذهب لبلادهم
سفراء أفريقيا يبدون رغبتهم في نقل تجربة مدرسة صناعة الذهب لبلادهم
سفراء أفريقيا يبدون رغبتهم في نقل تجربة مدرسة صناعة الذهب لبلادهم
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الكلمات المفتاحية

صناعات الملتقى الأول التعليم أفريقيا

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