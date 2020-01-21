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جامعة عين شمس تطلق مبادرة تحدي الأمية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:39 م
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الاجتماع
الاجتماع
أية حمروشي
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عقد اليوم الثلاثاء، الإجتماع التنسيقي الأول لتفعيل مبادرة تحدي الأمية التي أطلقتها جامعة عين شمس برعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، برئاسة الأستاذ الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومشاركة الدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار وحضور أ.د إيهاب يسر أنور وكيل كلية الحقوق وأ.د حازم محمود راشد وكيل كلية التربية وا.د اميرة أحمد يوسف وكيل كلية البنات، ود.إسلام محمد السعيد مدير مركز تعليم الكبار، د.نهلة جمال أمين مركز تعليم الكبار.

كما حضر منسقي المشروع  بكليات التربية والتربية النوعية والألسن والبنات والتجارة والآداب وممثل رعاية الشباب ومديري أفرع القاهرة والجيزة والقليوبية لتعليم الكبار وذلك في ضوء اصدار مجلس الجامعة قرار إلزام طلاب بعض الكليات بالمساهمة في محو الأمية كواجب وطني وتم مناقشة طرق تفعيل الجهات المشاركة وأدوارها في تحفيز ومتابعة الطلاب المشاركين بالكليات المعنية والإجراءات التنفيذية لبدء حملات التوعية والحشد للطلاب.

وعقب الاجتماع توجه منسقي المشروع بزيارة ميدانية لمركز تعليم الكبار أثناء عقد احدي الدورات التدريبية لإعداد طالبات الجامعة للعمل بالمشروع.
جامعة عين شمس تطلق مبادرة تحدي الأمية
جامعة عين شمس تطلق مبادرة تحدي الأمية
جامعة عين شمس تطلق مبادرة تحدي الأمية
جامعة عين شمس تطلق مبادرة تحدي الأمية
جامعة عين شمس تطلق مبادرة تحدي الأمية
جامعة عين شمس تطلق مبادرة تحدي الأمية
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الكلمات المفتاحية

مبادرة تعليم الكبار تحدي الأمية الإجتماع التنسيقي

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