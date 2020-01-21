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حلف الناتو يعلن دعمه لمخرجات مؤتمر برلين

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:37 م
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حلف الناتو
حلف الناتو
أمنية فوزي
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أعلن حلف الناتو، دعمه لمخرجات مؤتمر برلين، بشأن الأزمة الليبية، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وكان المشاركون في مؤتمر برلين بشأن ليبيا، دعوا في البيان الختامي، مساء الأحد، مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على من ينتهك قرار وقف إطلاق النار في ليبيا.

ودعت الدول المشاركة في مؤتمر برلين، إلى توحيد القوات الليبية من الشرطة والجيش تحت قيادة سلطة مركزية مدنية، مع ضمان سلامة المنشآت النفطية وعدم التعرض لها.

واتفقت الدول المجتمعة والمنظمات الدولية في برلين لمناقشة الأزمة الليبية، على تعزيز حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، مع التأكيد على ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، بهدف إتاحة الفرصة لبدء عملية سياسية.
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الكلمات المفتاحية

مؤتمر برلين بشأن ليبيا ليبيا عقوبات حلف الناتو

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