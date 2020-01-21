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إقبال كثيف على موقع تذكرتي tazkarti لحجز تذاكر مباراة الزمالك أمام مازيمبي والأهلي ضد الهلال السوداني ضمن مباريات دوري أبطال افريقيا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:05 م
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تذكرتي tazkarti.com
تذكرتي tazkarti.com
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إقبال كثيف على موقع تذكرتي tazkarti لحجز تذاكر مباراة الزمالك أمام مازيمبي والأهلي ضد الهلال السوداني ضمن مباريات دوري أبطال افريقيا

شهد موقع تذكرتي tazkarti إقبال كثيف من جماهير الأهلي والزمالك، وذلك لحجز تذاكر مبارتي الأهلي ضد الهلال السوداني، ومباراة الزمالك ضد مازيمبي، وفيما يلي نقدم لكم لينك تذكرتي لحجز مقاعد مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ننشر لكم عبر موقعكم الفجر رابط موقع تذكرتي لحجز تذاكر مباراة الزمالك وزيمبي ومباراة الأهلي والنجم الساحلي التى ستذاع الأسبوع المقبل، يبادر عشاق الكرة المستديرة لحجز تذاكر مباراة الزمالك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا، فهناك أكثر من طريقة لحجز تذاكر مباراة الأهلى ضد النجم الساحلي التى ستذاع الأحد المقبل، ومباراة الزمالك ضد فريق مازيمبي لذا سنتواصل معكم عبر تلك المقالة لمعرفة طريقة الدفع لحجز التذاكر عبر موقع تذكرتي.

موقع تذكرتي لحجز مقاعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

لقد تم فتح باب حجز تذاكر المباريات مباريات دوري أبطال أفريقيا عبر رابط موقع تذكرتي ويستطيع الجميع حجز تذاكر مباريات دوري أبطال افريقيا اليوم وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا ومعرفة موعد استلام التذكرة وبطاقة المشجع، وقد قامت الإدارة العامة لأتحاد الكرة بتحديد أسعار التذاكر على حسب الدرجة، لقد بلغ 1000 جنيه سعر v.v.i.p، و500 جنيه v.i.p، والدرجة الأولى بلغت 200 جنيه، و150 للدرجة الثانية و75 جنيه للدرجة الثالثة، وننوه للمشجعين بأنه لأبد من استلام بطاقة المشجع مع التذكرة لضمان دخول المباراة.

موقع تذكرتي لحجز مقاعد مباراة الزمالك ومازيمبي

موقع تذكرتي يعتبر الموقع الرسمي لحجز تذاكر مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا التى ستنطلق الجمعة القادمة لذا فيمكن استلام التذاكر بجميع فروع أورانج، فهناك تشديد أمنى من قبل اتحاد الكرة لمنع حدوث أي مشاكل أثناء المباراة، لذا تم تحديد عشرة الآف مشجع فقط من قبل الفريق الأهلى أمام الساحلي، ومباراة الزمالك أمام زيمبي.


إقبال كثيف على موقع تذكرتي tazkarti لحجز تذاكر مباراة الزمالك أمام مازيمبي والأهلي ضد الهلال السوداني ضمن مباريات دوري أبطال افريقيا
إقبال كثيف على موقع تذكرتي tazkarti لحجز تذاكر مباراة الزمالك أمام مازيمبي والأهلي ضد الهلال السوداني ضمن مباريات دوري أبطال افريقيا
إقبال كثيف على موقع تذكرتي tazkarti لحجز تذاكر مباراة الزمالك أمام مازيمبي والأهلي ضد الهلال السوداني ضمن مباريات دوري أبطال افريقيا
إقبال كثيف على موقع تذكرتي tazkarti لحجز تذاكر مباراة الزمالك أمام مازيمبي والأهلي ضد الهلال السوداني ضمن مباريات دوري أبطال افريقيا
إقبال كثيف على موقع تذكرتي tazkarti لحجز تذاكر مباراة الزمالك أمام مازيمبي والأهلي ضد الهلال السوداني ضمن مباريات دوري أبطال افريقيا
إقبال كثيف على موقع تذكرتي tazkarti لحجز تذاكر مباراة الزمالك أمام مازيمبي والأهلي ضد الهلال السوداني ضمن مباريات دوري أبطال افريقيا
إقبال كثيف على موقع تذكرتي tazkarti لحجز تذاكر مباراة الزمالك أمام مازيمبي والأهلي ضد الهلال السوداني ضمن مباريات دوري أبطال افريقيا
إقبال كثيف على موقع تذكرتي tazkarti لحجز تذاكر مباراة الزمالك أمام مازيمبي والأهلي ضد الهلال السوداني ضمن مباريات دوري أبطال افريقيا
إقبال كثيف على موقع تذكرتي tazkarti لحجز تذاكر مباراة الزمالك أمام مازيمبي والأهلي ضد الهلال السوداني ضمن مباريات دوري أبطال افريقيا
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