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تعرف على آخر ظهور للفنان خالد النبوي قبل نقله إلى المستشفى

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:47 م
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خالد النبوي
خالد النبوي
رباب مصطفي
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واصل الفنان خالد النبوي، مشاهدة فيلمه الجديد" يوم وليلة"، مع جمهوره في سينما سيتي ستارز، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بموقع" إنتسجرام":" يلا هحضر مع الجمهور الحبيب الليلة عرض فيلم حفلة الساعة١٢ في سينما سيتي ستارز منصور الدهبي حبيب زملاته" .


يذكر أن فيلم" يوم وليلة" شارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، الفنان خالد النبوي، درة، حنان مطاوع، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة، خالد سرحان، والطفلة ميرنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، تأليف يحيي فكري، إخراج أيمن مكرم .

تعرض الفنان خالد النبوي، بأزمة قلبية شديدة مما أدى إلي إجراء عملية جراحية" قسطرة" بمستشفى القصر العيني، حيث قالت الكاتبة والناقدة فريدة الشوباشي إن الفنان خالد النبوي تعرض لأزمة صحية مفاجئة اضطرت معها أسرته إلى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.


ونشرت فريدة الشوباشي صورة جمعتها بالفنان خالد النبوي على "فيسبوك" وقالت: "والنبي اللي عنده أخبار مطمئنة عن النجم الحبيب خالد النبوي يطمنا".


وأضافت فريدة الشوباشي قائلًة: "زوجته مني المغربي قالت إنه تعب قوي ونقلوه المستشفي خالد حبيب الملايين وأنا منهم ألف سلامة الابن الحبيب" .

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