Advertisements
Advertisements
Advertisements

ميدو يعلن تشكيل مصر المقاصة ضد بيراميدز

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:28 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أعلن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز بعد قليل.

ويحل مصر المقاصة ضيفًا على بيراميدز بعد قليل في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل بيراميدز كلا من :-

حراسة المرمى : محمود حمدي

خط الدفاع : عصام صبحي - أحمد مودي - عاصم سعيد - أحمد محسن

خط الوسط : صلاح ريكو - محمد كناريا - ميدو جابر - محمد مسعد - شيمس بيكلي

خط الهجوم : عمرو مرعي.

أما البدلاء :-
محمد كوكو - محمد دبش - حسني فتحي - مصطفى شبيطة - إيدو موسيس - صلاح أمين - محمد إبراهيم.
Advertisements

أخبار تهمك

نجم الزمالك يتعرض لحادث مروع وتحطم سيارته

منذ ساعتين و 41 دقيقة

فضيحة ليفربول تدفع برشلونة لحسم صفقة طارئة

منذ ساعة الا ربع

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ ثلث ساعة

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

زوج نانسي عجرم يهدد "الغريب": ستدفع الثمن

منذ حوالي 7 ساعات

عرض جديد لوليد أزارو للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة يونيونيستاس في كأس ملك إسبانيا

منذ ساعة و 21 دقيقة

تفاصيل اجتماع ريال مدريد وتوتنهام لإنهاء الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ ساعة و 11 دقيقة

العاملون بقناة "الشرق" يفضحون إدارتها: تمويلات خارجية مجهولة.. و5500 دولار مقابل بث أعمال تافهة

منذ ساعة و 15 دقيقة

بحثا عن بديل سواريز.. مهاجم غير متوقع على طاولة برشلونة

منذ ساعتين

زيدان يوجه رسالة لـ"مبابي".. ويعلق لأول مرة على طريقة لعب برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

تطور هام في قضية قتيل زوج نانسي عجرم

منذ حوالي 6 ساعات

محامي النقاز يكشف أخر تطورات أزمته مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:19 م

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

فضيحة ليفربول تدفع برشلونة لحسم صفقة طارئة

06:44 م

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

05:17 م

نجم الزمالك يتعرض لحادث مروع وتحطم سيارته

04:49 م

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

09:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status