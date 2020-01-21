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"أسرار الحضارة المصرية".. في ندوة زاهي حواس بمعرض القاهرة للكتاب

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:50 م
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أسرار الحضارة المصرية
أسرار الحضارة المصرية
أحمد رمضان متولي
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على هامش الدورة الـ 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، يكشف عالم الآثار الشهير دكتور زاهي حواس  أسرار الحضارة المصرية وآخر الاكتشافات الأثرية، إلى جانب مناقشة أعماله، يحاوره في هذه الندوة كلٌ من: د. علاء شاهين عميد كلية الآثار السابق، و د.أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، وتدير المناقشة نشوى الحوفي مدير النشر في نهضة مصر.

 

تعقد الندوة تحت عنوان "أسرار الحضارة المصرية" في قاعة "كاتب وكتاب" في منطقة بلازا 2 - أرض المعارض الجديدة، الساعة الثانية ظهرًا يوم 23 يناير 2020.

 

 الجدير بالذكر، أن معرض الكتاب سوف يشهد إطلاق كتابين جديدين لدكتور زاهي حواس هما: "توت عنخ آمون.. رحلة الفرعون الذهبي" و"أهرامات مصر الجزء الرابع أبو رواش الجيزة" الصادرين عن دار نهضة مصر للنشر. تستطيع اقتناء هذه الإصدارات في جناح نهضة مصر للكتب الثقافية بصالة (1).

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