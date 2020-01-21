قلل المدير الفني لريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان، اليوم الثلاثاء، من أهمية الظروف المناحية السيئة التي ستلعب فيها مواجهة كأس الملك أمام أونيونيستاس دي سالامانكا على ملعب لاس بيستاس، مشيراً إلى أن لاعبيه "مستعدون" ذهنياً لأي مواقف معاكسة.



وقال المدرب في مؤتمر صحافي بخصوص مباراة غداً الأربعاء "نحن في قمة التركيز لأنها بطولة مهمة، مثل كل المباريات القادمة. نحن مستعدون للمباراة".



وأضاف المدرب "كل اللاعبين وأنا أولهم بدأنا مسيرتنا على ملاعب سيئة أو بها صعوبات. نحن مستعدون ذهنيا لمواجهة أي مباراة. نعرف أين سنلعب وفي أي ملعب في العالم نواجه صعوبات".



ورفض زيدان من ناحية أخرى التعليق على أسلوب برشلونة تحت قيادة مدربه الجديد كيكي سيتيين الذي بات يعتمد على التمرير بصورة أكبر.



وقال المدرب "كل الفرق ترغب في الفوز وبعد ذلك لكل شخص طريقة في القيام بها. نحن لدينا طريقتنا وكل فريق له طريقته".



وبعد تصريحات نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي الأخيرة التي قال فيها إن زيدان هو قدوته صرح "نحن كنا مثالاً لمن يلعبون كرة القدم، الآن هو هذا المثال".