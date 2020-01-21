بحثا عن بديل سواريز.. مهاجم غير متوقع على طاولة برشلونة

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل عن طرح اسم جديد على طاولة تعاقدات برشلونة خلال فترة الانتقادات الشتوية خلال شهر يناير الجاري.









ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن برشلونة وضع توماس مولر مهاجم فريق بايرن ميونيخ على طاولة تعاقدات الفريق لتعويض غياب سواريز والذي انتهي موسمه مع الفريق.









وكتبت الصحيفة في تقريرها: مولر مُهاجم متكامل وسوف يتأقلم بسهولة مع برشلونة، المشكلة فقط ناديه .. عمره 30 وسوف ينتهي عقده في 2021 .







