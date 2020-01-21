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هريسة يقود المنصورة لتخطي عقبة الحمام بالقسم الثاني

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:33 م
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بوابة الفجر
زياد مأمون
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استطاع الفريق الاول لنادي المنصورة التغلب علي ضيفة فريق الحمام المطروحي بهدف دون رد أحرزه، أحمد رجب "هريسه" في الشوط الاول في المباراه التي جمعت بينهما علي ملعب استاد المنصورة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر، لدوري القسم الثاني المجموعه الثالثة.

خاض المنصورة اللقاء بتشكيل مكون من: عاطف نصحي ، عبد الرحمن حسان ، عصام نصار ، وائل السعدني ، محمد نجاتي ، حازم هاني وأحمد عبدالعال ، اسلام حمدينو ، عبدالسميع ابراهيم ، محروس ابراهيم ، أحمد هريسة.

الفوز رفع رصيد المنصورة، بقيادة المدير الفني ياسر عبد الواحد إلى 19 نقطة، بالمركز الخامس، بالتساوي مع الرجاء الرابع، بينما توقف رصيد الحمام عند 15 نقطة، بالمركز الثامن.


ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 26 نقطة
2- غزل المحلة 21 نقطة
3- دمنهور 21 نقطة
4- الرجاء 19 نقطة
5-المنصورة 19 نقطة
6- دكرنس 18 نقطة
7- بلدية المحلة 16 نقطة
8- الحمام 15 نقطة
9- أبوقير 13 نقطة
10- الأوليمبى 12 نقطة
11- المالية 5 نقاط
12- بيلا 5 نقاط
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