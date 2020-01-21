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"خليك معايا" أحدث كليبات المغربي عبدالحفيظ دوزي

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:53 م
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عبدالحفيظ دوزي
عبدالحفيظ دوزي
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بدأ النجم المغربي عبد الحفيط دوزي، انطلاقة غنائية جديدة، مع بداية 2020، من خلال تقديم أحدث فيديو كليب قام بتصويره بعنوان "خليك معايا" من كلمات شقيقه قادر دوزي وألحان الشاب كريم وتوزيع مراد مجود.

بينما أخرج التركي كمال بشبورك، الكليب السينمائي، وتم تصويره في تركيا، واستغرق تنفيذه يوما كاملا.

واعتمد دوزي في الكليب على فكرة رومانسية جديدة وبسيطة بتصويره في "كابينة تليفون" راجياً عودة حبيبته التي كانت فى إحدى محطات السكك الحديدية وتنوي هجره والبعد عنه، ليظهر الفيديو بمشهدين فقط في تجربة جديدة ومختلفة عن باقى كليباته.. وحاليا يعرض الكليب على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية وعلى قناة مزيكا.
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