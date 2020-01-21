"خليك معايا" أحدث كليبات المغربي عبدالحفيظ دوزي

بدأ النجم المغربي عبد الحفيط دوزي، انطلاقة غنائية جديدة، مع بداية 2020، من خلال تقديم أحدث فيديو كليب قام بتصويره بعنوان "خليك معايا" من كلمات شقيقه قادر دوزي وألحان الشاب كريم وتوزيع مراد مجود.





بينما أخرج التركي كمال بشبورك، الكليب السينمائي، وتم تصويره في تركيا، واستغرق تنفيذه يوما كاملا.



