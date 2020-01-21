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علاء الشربيني يزور مشاهدة في منزلها.. تعرف على السبب

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:49 م
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علاء الشربيني
علاء الشربيني
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استجاب الشيف علاء الشربيني، لمطلب إحدى المشاهدات، التي طلبت منه في حلقة أمس، أن يقوم بزيارتها.

قام الشربيني في حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج "أحلى أكلة"، علي شاشة ON E، بزيارة للمشاهدة "إسراء"، استجابة لرغبتها الشديدة في الظهور معه، والتي تمنعها منها ظروفها الصحية.

يُذكر أن الشيف علاء الشربيني يقدم برنامج "أحلى أكلة" من السبت للأربعاء من الثانية وحتى الثالثة والنصف ظهرا علي قناة ON E.

يقدم البرنامج جدولًا للأكلات؛ بحيث يعرض يوم السبت أسماك والأحد أكلات شعبية والاثنين أكلات للدايت والأطفال والثلاثاء أكلات العزومات والأربعاء مسابقة بين المشاهدين.
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