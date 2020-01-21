بعد مشاركة 41 مكتبة.. وزير الثقافة: حضور مميز لسور الأزبكية في معرض القاهرة الدولي للكتاب

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنطلق ظهر غدًا الأربعاء الدورة الـ 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس والتي تقام تحت عنوان "مصر افريقيا- ثقافة التنوع" وتتخذ من الراحل جمال حمدان شخصية لها والسنغال ضيف شرفها وتستمر حتى 4 فبراير القادم.





يشارك في هذه الدورة 900 دار نشرمن 40 دولة ما بين مصرية وعربية واجنية وتميز ها مشاركة 41 مكتبة من سور الازبكية للمرة الأولى في الفعاليات بالمقر الجديد والذين تنطبق عليهم الشروط المحددة وفي هذا السياق اشادت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة بالحضور القوى لمكتبات سور الازبكيه والذى جاء بما يتماشي مع المحددات التي اقرتها ادراة المعرض والهادفة في المقام الاول إلى عدم الاضرار بصناعة النشر والكتاب وحقوق المبدعين ، واضافت ان انتقال المعرض إلى مقره الجديد دفع الجميع لبذل الجهد حتى يخرج بالشكل اللائق بمكانة مصر وقوتها الناعمة وبتاريخ هذا المحفل الهام وهو الامر الذي انعكس على زيادة عدد المشاركات من الدول التى وصلت إلى 40 دولة بزيادة 5 دول عن العام الماضي وزيادة عدد الاجنحة إلى 808 جناح بزيادة 86 جناحا عن الدورة السابقة .