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"القومي للترجمة" يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بخصومات تصل ٧٠% للجمهور

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:33 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، يشارك المركز القومي للترجمة في الدورة ٥١ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والذى تنطلق فعالياته غدا الأربعاء الموافق ٢٢ يناير وتستمر حتي  4 فبراير المقبل.

تضم القائمة المشاركة عددًا كبيرا من أهم وأحدث الكتب الصادرة عن المركز والتي لاقت رواجا كبيرا، وتضم أيضا مجموعة منتقاة من الكتب المهتمة بالشأن الافريقي،ويأتي هذا مواكبة لشعار المعرض مصر.. أفريقيا.. ثقافة التنوع، كما يسلط المركز الضوء علي الكتب المترجمة عن الروسية احتفالا بالعام الثقافي الروسي٢٠٢٠.

فيما يلي نذكر  بعض العناوين المشاركة: "الدروب المنسية في افريقيا"، "افريقيا الحاضر والمستقبل" ،"روسيا والغرب..لمن الغلبة"،
العلم عند العرب، تاريخ البحر الاحمر من ديلسيبس حتى اليوم "بجزئيه، الفن والاداراك البصري، الأمة تصويرا ونحتا، مصر في القرن الـ ١٩، ما الحياة، طه حسين.. من الشاطئ الآخر، الحرب السرية للسيطرة على صناعة السينما العالمية، كيف أصبح العهد القديم كتابا: تدوين اسرائيل القديمة، قصص قصيرة لست عشر كاتبه نيجيريه، تاريخ شعبي للعالم، الدليل العلمي للترجمة الأدبية، كيف تحيا في رفاه، رحلة إلى الحجاز ومصر،السينما الإيرانية: تاريخ سياسي.

هذا ويطرح المركز ضمن القائمة المشاركة 600 عنوان مترجم لأول مرة بخصم 70% لكافة جمهور المركز.

بالإضافة الى الخصم المستمر طوال العام 50%للطلبة والباحثين ورجال الشرطة والجيش والإعلاميين والمعلمين.

يعمل جناح المركز بصالة 2  بالمعرض يوميا من الساعه 10 حتى 7 مساء بارض المعارض الجديدة بالتجمع الخامس .
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