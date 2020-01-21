حالة الطقس غدًا الأربعاء 22 يناير 2020 في مصر.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء

يعد شهر يناير من أكثر الشهور اضطرابا في الحالة الجوية، لذا فإن فترة عدم استقرار الطقس مستمرة خلال الأيام الحالية، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، وعلى أغلب أنحاء البلاد حيث سيشهد غدًا الأربعاء 22 يناير 2020 طقس بارد شمالًا معتدل جنوبًا نهارًا شديد البرودة ليلا.





وبشكل عام ستتراوح درجات الحرارة الصغرى على محافظات مصر ما بين 8 إلى 11 درجة، أما العظمى فستصل في بعض المحافظات الـ 15 درجة، وأقصى تقدير لها في بعض المحافظات هو 20 درجة.

واليكم بيان درجات الحرارة غدًا:





الصغرى العظمى





القاهرة 10 15





دمنهور 10 16





الإسكندرية 11 17





شبين الكوم 10 15





طنطا 09 15





مطروح 12 16





بلطيم 10 16





السلوم 9 15





سيوة 8 15





بورسعيد 10 15





دمياط 10 15





الزقازيق 9 15





الإسماعيلية 08 16





السويس 11 17





شرم الشيخ 12 20





الغردقة 11 20





مرسى علم 13 19





الفيوم 10 17





بني سويف 09 17





المنيا 09 17





أسيوط 08 16





سوهاج 08 17





قنا 08 17





الأقصر10 19









سقوط الأمطار





كما إن احتمالية سقوط الأمطار ما زالت قائمة خاصة على السواحل الشمالية، والوجه البحري وتصل إلى القاهرة، فبشكل عام غدًا الأربعاء سيكون طقس ممطر على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.





الشبورة المائية

خلال ساعات النهار الباكرة من غدا ستكون هناك شبورة مائية كثيفة على مناطق من شمال البلاد،خاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، لذا وجب على السائقين خلال تلك الشبورة الإلتزام بقواعد السلامة والسير ببطىء وتجنب المناطق الموحلة واستخدام مساحات الزجاج لمنع تكثف الشبورة عليه ومنعها للرؤية واستخدام أنظمة منع تكثف الشبورة الموجودة في بعض السيارات.





نشاط الرياح واضطرابات الملاحة



