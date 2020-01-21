Advertisements
Advertisements
Advertisements

حالة الطقس غدًا الأربعاء 22 يناير 2020 في مصر.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:05 م
Advertisements
الطقس
الطقس
Advertisements
يعد شهر يناير من أكثر الشهور اضطرابا في الحالة الجوية، لذا فإن فترة عدم استقرار الطقس مستمرة خلال الأيام الحالية، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، وعلى أغلب أنحاء البلاد حيث سيشهد غدًا الأربعاء 22 يناير 2020 طقس بارد شمالًا معتدل جنوبًا نهارًا شديد البرودة ليلا.

وبشكل عام ستتراوح درجات الحرارة الصغرى على محافظات مصر ما بين 8 إلى 11 درجة، أما العظمى فستصل في بعض المحافظات الـ 15 درجة، وأقصى تقدير لها في بعض المحافظات هو 20 درجة.
واليكم بيان درجات الحرارة غدًا:

الصغرى العظمى

القاهرة   10   15

دمنهور 10    16

الإسكندرية  11  17

شبين الكوم  10  15

طنطا      09   15

مطروح    12 16

بلطيم    10   16

السلوم     9   15  

سيوة     8   15

بورسعيد  10   15

دمياط    10   15

الزقازيق  9   15

الإسماعيلية 08 16

السويس 11 17

شرم الشيخ 12 20

الغردقة 11 20

مرسى علم 13 19

الفيوم 10 17

بني سويف 09 17

المنيا 09 17

أسيوط 08 16

سوهاج 08 17

قنا 08 17

الأقصر10 19


سقوط الأمطار

كما إن احتمالية سقوط الأمطار ما زالت قائمة خاصة على السواحل الشمالية، والوجه البحري وتصل إلى القاهرة، فبشكل عام  غدًا الأربعاء سيكون طقس ممطر على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.

الشبورة المائية
 
خلال ساعات النهار الباكرة من غدا ستكون هناك شبورة مائية كثيفة على مناطق من شمال البلاد،خاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، لذا وجب على السائقين خلال تلك الشبورة الإلتزام بقواعد السلامة والسير ببطىء  وتجنب المناطق الموحلة واستخدام مساحات الزجاج لمنع تكثف الشبورة عليه ومنعها للرؤية واستخدام أنظمة منع تكثف الشبورة الموجودة في بعض السيارات.

نشاط الرياح واضطرابات الملاحة

سيستمر نشاط الرياح،والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة وستكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، وتنشط على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، وبسبب نشاطها الواضح على البحرين الأحمر والمتوسط سيكون هناك اضطرابات في الملاحة البحرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيئة الارصاد نشاط الرياح عواصف ترابية طقس اليوم طقس الغد سيول سقوط الأمطار سقوط أمطار درجة الحرارة درجات الحرارة حالة الطقس حالة الجو تقلبات جوية الطقس اليوم الطقس التقلبات المناخية الارصاد الجوية الاحوال الجوية اضطراب الملاحة البحرية اخبار الطقس

أخبار تهمك

زيدان يوجه رسالة لـ"مبابي".. ويعلق لأول مرة على طريقة لعب برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك ينهي أزمة طارق حامد بـ15 مليون جنيه

منذ ساعة و نصف

زوج نانسي عجرم يهدد "الغريب": ستدفع الثمن

منذ حوالي 5 ساعات

إنبي يفتح خط مفاوضات مع الأهلي لضم موهبته

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ 39 دقيقة

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ يوم

عاجل.. برشلونة يختار بديل لويس سواريز

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يتعرض لحادث مروع وتحطم سيارته

منذ ساعة و 7 دقيقة

زيدان يتحدث عن الصفقة الجديدة.. ويعلن نهاية مشوار نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عرض جديد لوليد أزارو للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

محامي النقاز يكشف أخر تطورات أزمته مع الزمالك

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل عرض برشلونة لضم نجم يوفنتوس في يناير

منذ أقل من ساعتين

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل اجتماع ريال مدريد وتوتنهام لإنهاء الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تطور هام في قضية قتيل زوج نانسي عجرم

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

طقس الأربعاء.. الأرصاد تعلن: انخفاض بدرجات الحرارة مع رياح مثيرة للرمال والآتربة

القاهرة 21.. بيان الأرصاد بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ثالث أيام رمضان

ننشر حالة الطقس غدا الخميس 18/7/2019.. "الأرصاد" تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة

"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم (فيديو)

تعرف على درجة الحرارة غدا الأربعاء في محافظات ومدن مصر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:49 م

نجم الزمالك يتعرض لحادث مروع وتحطم سيارته

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

05:17 م

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

09:52 م

تفاصيل اجتماع ريال مدريد وتوتنهام لإنهاء الصفقة الكبرى

03:36 م

تطور هام في قضية قتيل زوج نانسي عجرم

01:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status