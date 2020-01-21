وزير القوى العاملة للشباب: "هننقلكم لمكان أفضل في 2020"

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، على دعمه الكامل لمبادرة "مراكب النجاة"، التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب الأخير، مضيفًا أنه لابد من مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بكافة الطرق للحفاظ على أبنائنا.



وتابع "سعفان" في تصريح خاص إلى "الفجر": وعدنا أن مراكز التدريب المهني ستظهر بشكل جديد خلال عام 2020، ومراكز حوش عيسى بمحافظة البحيرة خير دليل على هذا التطوير، موضحًا أن معظم المراكز سوف تسير على النهج.



وأضاف أن مراكز التدريب تعطي الخبرات الجيدة لأبنائنا التي تؤهلهم لسوق العمل، أو إنشاء مشروع صغير أو متوسط بحيث تغنى الشباب عن فكرة الهجرة غير الشرعية.



وأكد وزير القوى العاملة، أن 2020 سيكون عام الخير على أبناءىمصر، موجهًا حديثه للشباب قائلًا: "احنا جاهزين اننا ننقلكوا لمكان أفضل في عام 2020".