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محافظ البحر الأحمر لـ "لفجر": "أنا شغال عند المواطنين وليس العكس"

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:07 م
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محافظ البحر الأحمر ومحرر الفجر
محافظ البحر الأحمر ومحرر الفجر
محمد طه
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أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، على اهتمام القيادة السياسية بأهمية العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتذليل الصعوبات والمعوقات أمامهم بما لا يخالف القانون.

وقال حنفي في تصريح خاص لت "الفجر"، أنا منصبي لخدمة المواطنين قائلًا "أنا شغال عند المواطنين مش المواطنين هم اللي شغالين عندنا"، مشددًا على جميع المسؤولين بالمحافظة العمل على رفع المعاناة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتابع محافظ البحر الأحمر أن المرحلة القادمة سيشهد مواطني البحر الأحمر تغيير ملموس في جميع القطاعات موضحًا نحن نعمل في جميع الإتجاهات بالتوازي، مشيرًا أن من أولوياتي ملف الصحة سيشهد نقلة حقيقية.

ووجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بالانتهاء من أعمال الإنارة بطريق الشيراتون، والعمل على انهاء الأعمال بطريق الحجاز وفرق الأمن خلال فترة وجيزة، مؤكدًا أنه يتابع الاعمال بنفسه.

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مصر خدمة المواطنين البحر الاحمر اخبار

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