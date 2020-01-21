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البورصة الأمريكية تتراجع في أول تعاملات الأسبوع

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:01 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
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استهلت البورصة الأمريكية أول تعاملات الأسبوع اليوم الثلاثاء، على تراجع بعد تصريحات دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة بقمة "دافوس"  بأن المفاوضات مع الصين بشأن المرحلة الثانية من الصفقة التجارية سوف تبدأ قريباً.

وقاد قطاعا المواد الخام والطاقة خسائر "ستاندرد آند بورز"، كما كان سهما "جولدمان ساكس" و"جي.بي.مورجان" أكبر الخاسرين في المؤشر الصناعي "داو جونز".


وقلص صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في العام الجاري إلى 2 بالمائة من 2.1 بالمائة.

جدير بالذكر أن البورصة الأمريكية أغلقت أبوابها أمام المستثمرين بالأمس في عطلة رسمية احتفالاً بميلاد "مارتن لوثر كينج".

وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 29301.4 نقطة.

وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 3321 نقطة.

وانخفض مؤشر "ناسداك" بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 9362 نقطة.

وخسر مؤشر الدولار الرئيسي نحو 0.2 بالمائة ليسجل 97.444.
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مارتن لوثر كينج قمة دافوس دونالد ترامب المفاوضات التجارية البورصة الامريكية

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