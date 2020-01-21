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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:05 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 21/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || العراق: المتظاهرون يسيطرون على طريق محمد القاسم بالكامل

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
سيطر المتظاهرون العراقيون، اليوم الثلاثاء، على طريق محمد القاسم بالكامل وصولاً الى ستاد الشعب الدولي في بغداد.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || كوريا الشمالية تعلن عدم التزامها بوقف التجارب النووية
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
أعلن جو يونج تشول، المستشار في بعثة كوريا الشمالية بمقر الأمم المتحدة في جنيف، عدم التزام كوريا الشمالية بوقف التجارب النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، بعد أن تجاهلت الولايات المتحدة مهلة بنهاية العام حددتها بيونج يانج لواشنطن لتقديم تنازلات في المحادثات النووية.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || اعتقال 167 مزارعا في الهند بسبب حرق القش
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
ادعت حكومة حكومة ولاية أوتار براديش الهندية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم القبض على ما لا يقل عن 167 مزارع وتوقيف 104 ضابط وموظف لانتهاك الحظر المفروض على حرق القش.

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محمد القاسم بالكامل كوريا الشمالية طريق محمد القاسم حرق القش الهند العراق التجارب النووية

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