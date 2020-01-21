أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 21/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 21/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

سيطر المتظاهرون العراقيون، اليوم الثلاثاء، على طريق محمد القاسم بالكامل وصولاً الى ستاد الشعب الدولي في بغداد.







