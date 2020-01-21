خاص - ربيع ياسين يعلن برنامج منتخب الشباب للمشاركة فى كأس العرب تحت 20 سنة

أكد ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب على استفادة الفراعنة من المشاركة ببطولة كأس العرب تحت 20 عام والتى ستقام فى السعودية فى الفترة من 17 فبراير القادم وحتى 5 مارس.









وقام ربيع ياسين بسرد برنامج منتخب الشباب إستعدادًا للبطولة فى تصريحات خاصة ل"الفجر الرياضي"، قائلاً :" سنبدأ التجمع القادم من يوم 28 يناير وحتي 5 فبراير ثم اللاعبين ستعود لأنديتها للمشاركة فى مباراتين بدوري الجمهورية أيام 7 و10 فبراير، ثم يعودوا للمعسكر والمران من يوم 11 حتي 13 فبراير ثم يوم 14 فبراير ستكون هناك مباراة ودية ثم يوم 15 فبراير ستكون هناك راحة وإستشفاء ويوم 16 فبراير السفر السعودية للمشاركة في البطولة ".









وستقام البطولة بمشاركة 16 منتخب يقسم على 4 مجموعات،وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري مع المنتخب السعودي و الفلسطيني و الجزائري وستقام منافسات البطولة بمشاركة 16 منتخباً (السعودية – قطر – المغرب – الإمارات – البحرين – الكويت – تونس – السودان – مصر – فلسطين – الجزائر – موريتانيا – ليبيا – جزر القمر – العراق – جيبوتي)، وذلك خلال الفترة من 17 فبراير القادم حتى 5 مارس القادم في مدن الرياض والدمام.









وقال ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب فى تصريحات خاصة ل"الفجر الرياضي" :" منتخب السعودية قوي ومدرسة مختلفة ودائمًا ما تتميز عناصر الشباب لديهم لذلك ستكون مواجهة قوية بجانب الجزائر شبيهة لنا، فالمجموعة صعبة ولكننا نحاول أن نلعب أكبر قدر من المباريات مع مدارس لعب مختلفة حتى يتعود اللاعبين وأستطيع الحكم عليهم، وهو ما كنت أفعله مع جيل الشباب الذى كنت أقوده من قبل وكنا نلعب مع مدارس كثيرة من المنتخبات ومختلفة ".