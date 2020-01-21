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المعاينة تكشف سبب حريق شقة سكنية في المهندسين

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:01 م
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ارشيفية
ارشيفية
إيمان عبد العاطي
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رجحت معاينة رجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، أن ماس كهربائي السبب في نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المهندسين.

كانت نجحت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، في السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بمنطقة المهندسين دون وقوع خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة،

كان اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقي بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار سكني بمنطقة المهندسين، دائرة قسم العجوزة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة النيران وحصرها في مساحة محدودة من الشقة والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
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الكلمات المفتاحية

شقة حريق المهندسين الحماية المدنية

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