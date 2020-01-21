مدرب الجونة: قدمنا مباراة جيدة أمام طنطا واللمسة الأخيرة سبب خسارتنا

قال البرتغالي بيدرو بارني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام طنطا رغم خسارته بهدف دون رد، لكنه افتقد للمسة الأخيرة.



وأضاف عقب نهاية المباراة :"قدمنا مباراة جيدة والجميع تحدث عننا بأن الفريق ظهر بشكل جيد، لكن هذه هي كرة القدم".



وتابع :"الكرة لم تخدمنا واللمسة الأخيرة لم تكن جيدة وسنحاول في الفترة المقبلة".



وزاد :"خسرنا مباراتين وفي المباراة المقبلة سنحاول من أجل حصد النقاط الثلاث خاصة وأن الأداء ليس هامًا في الوقت الحالي الأهم هو تجميع النقاط".