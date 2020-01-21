Advertisements
Advertisements
Advertisements

"بينى جانتس": سنبدأ السيادة على وادى الأردن بعد الانتخابات مباشرة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 04:59 م
Advertisements
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الحسين محمد
Advertisements

صرح بينى جانتس زعيم حزب أزرق أبيض، الذين سيخوض الانتخابات التى ستجرى فى شهر أبريل القادم، على مقعد رئاسة الحكومة الإسرائيلية، أنه سيقوم بفرض السيادة الإسرائيلية عل وادى الأردن بعد الانتخابات مباشرة.

وكان "جانتس" قد قام صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة وادى الأردن، وأشار خلال الزيارة، إلي أن إسرائيل حددت بالفعل، أن وادى الأردن يمثل جدار الحماية لدولة إسرائيل، ضد أى سيناريو قد يحدث مستقبلًا.

وأشار إلي أن رؤساء الحكومة السابقين، ارتكبوا خطئًا استراتيجيًا وأمنيًا كبيرًا،عندما ناقشوا إمكانية إعادته للأردن، مضيفًا أنه يرى فى هذا الأقليم، جزءًا لا يتجزأ من من أرض إسرائيل _حسب زعمه.

وتابع قائلًا إن لهذا السبب، سنبدأ فى تفعيل السيادة الإسرائيلية عليه، بعد الانتخابات القادمة، من خلال مسيرة دولية متفق عليها مع المجتع الدولى، وأضاف حتى هذا الوقت، سيتم فتح هذه المنطقة، وعدم تكرار أخطاء الحكومات السابقة، التى تسببت فى فقدان بعض المناطق، بسبب الإهمال من جانب إسرائيل والأردن.

وأكد أن إسرائيل تحت زعامته، ستعمل على تطوير وادى الأردن، والبنية الزراعية والسياحية والاستيطانية فى المكان.

وفى المقابل رد رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، على تصريحات بينى جانتس، وأشار لماذا الانتظار أذن لما بعد الانتخابات، فمن الممكن فرض السيادة فى الوقت الحالى، من خلال موافقة الكنيست بالإجماع، وأضاف "منتظر ردك مساء اليوم".

ورد جانتس مجددأ على نتنياهو من خلال تغريدة على موقع التواصل "تويتر"، كتب فيها "بيبى فالنناقش موضوع الحصانة التى تطلبها أولًا.. وبعد ذلك نبدأ فى إجراءات بدء فرض السياسة".

وفى السياق ذاته علق وزير الدفاع الإسرائيلى "نفتالى بينت"، على تصريحات رئيس الحكومة الفلسطينية صباح اليوم، وأشار إلي أن إسرائيل ستبدأ فرض سيادتها عل مناطق الضفة الغربية ووادى الأردن.

كان رئيس الحكومة الفلسطينية قد أعلن صباح اليوم عن شن حرب من أجل احتلال المنطقة C، وأشار "بينت " قائلًا: إن "الأمر منتهى أننا فى حالة حرب من أجل أرض إسرائيل ودولتنا ليست فى الأمم المتحدة لكنها طرفًا فى المعركة وسنقوم بإحتلال الأراضى ونوطن فيها سكان دولة إسرائيل وسنوقف عمليات البناء الفلسطينية".

Advertisements

أخبار تهمك

زوج نانسي عجرم يهدد "الغريب": ستدفع الثمن

منذ حوالي 5 ساعات

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ يوم

زيدان يوجه رسالة لـ"مبابي".. ويعلق لأول مرة على طريقة لعب برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ 37 دقيقة

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك ينهي أزمة طارق حامد بـ15 مليون جنيه

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تفاصيل عرض برشلونة لضم نجم يوفنتوس في يناير

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك يتعرض لحادث مروع وتحطم سيارته

منذ ساعة

عاجل.. برشلونة يختار بديل لويس سواريز

منذ حوالي 5 ساعات

تطور هام في قضية قتيل زوج نانسي عجرم

منذ حوالي 4 ساعات

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

محامي النقاز يكشف أخر تطورات أزمته مع الزمالك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

إنبي يفتح خط مفاوضات مع الأهلي لضم موهبته

منذ حوالي 4 ساعات

عرض جديد لوليد أزارو للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل اجتماع ريال مدريد وتوتنهام لإنهاء الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 18 دقيقة

زيدان يتحدث عن الصفقة الجديدة.. ويعلن نهاية مشوار نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:49 م

نجم الزمالك يتعرض لحادث مروع وتحطم سيارته

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

05:17 م

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

09:52 م

تفاصيل اجتماع ريال مدريد وتوتنهام لإنهاء الصفقة الكبرى

03:36 م

تطور هام في قضية قتيل زوج نانسي عجرم

01:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status