العراق: المتظاهرون يسيطرون على طريق محمد القاسم بالكامل

سيطر المتظاهرون العراقيون، اليوم الثلاثاء، على طريق محمد القاسم بالكامل وصولاً الى ستاد الشعب الدولي في بغداد.

وقام المتظاهرون بقطع جسر ملعب الشعب الدولي في بغداد، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية.

وأعلنت عمليات بغداد، الثلاثاء، إصابة عدد من القوات الأمنية بأسلحة كاتمة للصوت خلال المظاهرات التي تشهدها البلاد.

وقالت عمليات بغداد، في بيان: إنه لليوم الثاني على التوالي تتعرض القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين قرب تقاطع قرطبة إلى هجمات عنيفة أدت إلى جرح عدد كبير.

وتشهد بغداد ومدن جنوب العراق منذ ليل الأحد تصعيدا كبيرا في الاحتجاجات الشعبية بعد انتهاء المهلة التي منحها المحتجون للحكومة العراقية والأحزاب لتنفيذ مطالبهم المتمثلة بحل العملية السياسية بشكل كامل وإنهاء النفوذ الإيراني وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية تقود البلاد في المرحلة الانتقالية لحين إجراء انتخابات مبكرة بإشراف دولي.