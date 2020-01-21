شاهد أول ظهور لابنتا ريهام سعيد.. والإعلامية ساخرة: "بناتي اتجننوا" (فيديو)

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عدد من الفيديوهات لابنتيها في أول ظهور لهما وذلك علي قناتها الخاصة علي يوتيوب .

وظهرت ابنتا ريهام سعيد خلال الفيديوهات تقدمان مقاطع غنائية وتمثيلية علي طريقة فيديوهات "تيك توك" القصيرة بأسلوب كوميدي مرح نال إعجاب رواد مواقع التوصل الإجتماعي.. وعلقت الإعلامية علي أسلوب ابنتيها ساخرة : بناتي اتجننوا وعملوا تيك توك" .

وكانت محكمة جنح الجيزة قد قضت مؤخرا ببراءة الإعلامية ريهام سعيد، مُقدمة برنامج "صبايا"- سابقًا- على فضائية الحياة، من اتهامها بـ"إهانة مرضى السمنة".

وقال دفاع سعيد: "لم يتوافر ركنى الصفة والمصلحة التي تتطلبهما الدعوى المدنية، وانتفاء الركن المادى لعدم تحديد أي شخص بالعبارات التي وردت في حلقة (مرضى السمنة)"، مستدركًا: "هناك حق للمذيعة في النقد بحكم وظيفتها، واعتبر موضوع تلك الدعوى مُلفقًا".