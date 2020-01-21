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موعد مع التاريخ.. لاعب مصري يقود فريقه بالقسم الثالث في سن الـ75

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 04:12 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قيد أكبر لاعب محترف في العالم خلال فترة القيد الشتوية الحالية ، إذ يبلغ من العمر 75 عاما وهو عز الدين بهادر الذي قام بالتوقيع لنادي 6 أكتوبر ضمن أندية القسم الثالث.

ويستعد عز الدين لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع ناديه في المباريات التي دعي لها مندوبي الموسوعة.

وكان وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد قد استقبل في مكتبه اللاعب ومسئولي النادي لدى حضورهم لاستكمال إجراءات التسجيل.
موعد مع التاريخ.. لاعب مصري يقود فريقه بالقسم الثالث في سن الـ75
موعد مع التاريخ.. لاعب مصري يقود فريقه بالقسم الثالث في سن الـ75
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