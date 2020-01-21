لقب بـ"زعيم المسرح الفكاهي" وأصيب بالتيفوئيد.. مالا تعرفه عن نجيب الريحاني

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكوميدي نجيب الريحاني، الذي ترك بصمة كبيرة على المسرح العربي والسينما العربية، ولقب بـ"زعيم المسرح الفكاهي" فى مصر وسائر الوطن العربي.



وفى ذكري ميلاده يرصد لكم " الفجر الفني " أبرز المعلومات عن نجيب الريحاني:





١_ ولد فى حي باب الشعرية بمدينة القاهرة، لأب عراقي كلداني يدعي "إلياس ريحانة"، و إمرأة مصرية قبطية.



٢_تعلم الريحاني فى مدرسة "الفرير" الفرنسية بالقاهرة، وهناك اكتشفت موهبته التمثيلية، وانضم إلى فريق التمثيل المدرسي.



٣_ اشتهر الريحاني منذ صغره بين معلميه بقدرته على إلقاء الشعر العربي، حيث كان من أشد المعجبين بالمتنبيء وأبو العلا المعري، كما أحب الأعمال الأدبية والمسرحية الفرنسية.



٤_عمل موظفاً بسيطا فى شركة الإنتاج السكر فى صعيد مصر، وكانت لهذه التجربة أثر على العديد من مسرحياته وأفلامه السينمائية.



٥_أسس مع صديقه بديع خيري فرقة مسرحية عملت على نقل الكثير من المسرحيات الكوميدية الفرنسية إلى اللغة العربية، وعرضت على مختلف المسارح فى مصر وأرجاء الوطن العربي.



٦_تزوج الريحاني إمرأة لبنانية تدعي بديعة مصابني، تعرف عليها أثناء إحدي عروضه فى لبنان، واصطحبها معه إلى مصر، وافتتحت بديعة ملهي خاصا اشتهر باسم "كازينو بديهة"، كما أسست فرقتها المسرحية الخاصة التى عرفت باسم "فرقة بديعة مصابني"، والتى اكتشفت العديد من المواهب التمثيلية.



٧_انفصل الريحاني عن بديعة مصابني وتزوج من إمرأة ألمانية وأنجب منها ابنته الوحيدة.



٨_لقب نجيب الريحاني ب"زعيم المسرح الفكاهي"، فى مصر والوطن العربي، ويرجع إليه الفضل فى تطوير المسرح والفن الكوميدي فى مصر.



٩_أصيب الريحاني فى أواخر أيامه بمرض التيفوئيد الذي أثر سلبا على صحة قلبه ورئتيه، ورحل عن عالمنا عن عمر يناهز ٦٠ عاما.