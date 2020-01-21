عاجل.. تفاصيل عرض برشلونة لضم نجم يوفنتوس في يناير

كشفت تقارير إعلامية في إيطاليا بأن نادي برشلونة قدم عرضًا رسميا إلى يوفنتوس من أجل التعاقد مع الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



ويسعى برشلونة للتعاقد مع مهاجم في يناير الجاري لتعويض غياب مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز والذي سيغيب لمدة 4 أشهر بسبب الإصابة في الركبة.



وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية بأن برشلونة عرض على يوفنتوس الاستغناء عن لاعب وسطه إيفان راكيتيش بالإضافة لمبلغ 10 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات بيرنارديسكي.



وأشارت الشبكة إلى أن يوفنتوس سيدرس العرض الذي قدمه برشلونة قبل الرد عليهم بعد اتخاذ رأي الإيطالي ماورويسيو ساري المدير الفني لفريق السيدة العجوز.