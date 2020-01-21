







رابط موقع تذكرتي Tazkarti احجز تذاكر مباراة الزمالك ومازيمبي دوري أبطال أفريقيا وأماكن استلام التذاكر وبطاقة المشجع Fan ID









أعلنت إدارة موقع تذكرتي Tazkarti ، اليوم الثلاثاء 21/1/2020، عن فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا عبر الموقع الرسمي لشركة تذكرتي Tazkarti ، ويمكن الآن حجز تذاكر المباراة استلام بطاقة (الفان آي دي - Fan ID) أو بطاقة المشجع، وذلك بجميع فروع أورانج التي سنوضحها لكم في السطور التالية.





وستنطلق مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة المقبل الموافق 24 يناير 2020، وسوف تُقام المباراة على ستاد السلام الدولي.





موقع تذكرتي Tazkarti

ويعد موقع تذكرتي Tazkarti لحجز تذاكر المباريات من أقوى المنصات التي تم تدشينها خلال الفترة الماضية، حيث أنه انطلق مع بداية مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت في مصر، وتوافد الكثير من المواطنين لحجز تذاكر مباريات الماتشات المراد مشاهدتها، وكان هناك نظام متبع للحصول على تذاكر جميع المباريات.





رابط التسجيل بموقع تذكرتي Tazkarti

ويمكن الآن لجميع المواطنين التسجيل بموقع تذكرتي ببطاقة المشجع " Fan ID "، ونستعرض لكم رابط موقع تذكرتي Tazkarti للتسجيل أول مرة أو حجز التذاكر عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ). Fan ID





أماكن استلام تذاكر مباراة الزمالك القادمة من فروع أورانج بموقع تذكرتي Tazkarti





- 16 شارع محي الدين أبو العز بالدقي.





- شارع الخمسين – المقاطعة 13 بلوك 4 بزهراء المعادي.





- طيبة مول – 73 شارع النصر.





- 57 شارع الحجاز أمام مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.





- بيرايمدز مول – بجوار فندق حور محب أمام منبى محافظة الجيزة بشارع الهرم.





- داندي ميجا مول – الكيلو 24 طريق مصر اسكندرية .





- 147 شارع جسر السويس.





- جنينة مول – شارع البطراوي متفرع من شارع عباس العقاد بمدينة نصر.





- 17 عمارات الضباط – الجبل الأخر أمام نادي السكة.





مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم الجمعة 24/1/2020

سيتم السماح لجميع المواطنين الحضور لمباراة الزمالك ومازيمبي بدوري أبطال أفريقيا، ابتداءًا من الساعة 3 عصرًا وحتى 8 مساءًا، وسوف تبدأ المباراة في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة.









رابط موقع تذكرتي Tazkarti احجز تذاكر مباراة الزمالك ومازيمبي دوري أبطال أفريقيا وأماكن استلام التذاكر وبطاقة المشجع Fan ID





