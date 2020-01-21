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وزير بريطاني: السيسي يقوم بدورا جيدا من أجل أفريقيا (فيديو)

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 04:06 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال أندرو موريسون، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، إن قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية هامة جدًا في هذا التوقيت، تزامنًا مع الدور الكبير والهام لمصر في القارة الإفريقية، مشددًا على أن إفريقيا بها فرص كبيرة، وبريطانيا شريك لإفريقيا في مجال التجارة والاستثمار ومصر لها دور هام وكبير في هذه الجزئية.

وأوضح "موريسون"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بدور جيد من أجل إفريقيا خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي، مشددًا على أن العلاقات بين بريطانيا دول إفريقيا ومصر ليست مجرد علاقات تجارية وإنما هي علاقات ممتدة وجيدة وقوية ونسعى لتطويرها خلال الفترة القادمة. 

وتابع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أن بريطانيا مهتمة بالتنمية الشاملة مع دول القارة الإفريقية في كافة المجالات الخاصة بالمعيشة والصحة والتعليم. 
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الكلمات المفتاحية

قمة الاستثمار البريطانية القمة البريطانية الأفريقية السيسي أفريقيا

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