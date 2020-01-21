وزير بريطاني: السيسي يقوم بدورا جيدا من أجل أفريقيا (فيديو)

قال أندرو موريسون، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، إن قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية هامة جدًا في هذا التوقيت، تزامنًا مع الدور الكبير والهام لمصر في القارة الإفريقية، مشددًا على أن إفريقيا بها فرص كبيرة، وبريطانيا شريك لإفريقيا في مجال التجارة والاستثمار ومصر لها دور هام وكبير في هذه الجزئية.





وأوضح "موريسون"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بدور جيد من أجل إفريقيا خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي، مشددًا على أن العلاقات بين بريطانيا دول إفريقيا ومصر ليست مجرد علاقات تجارية وإنما هي علاقات ممتدة وجيدة وقوية ونسعى لتطويرها خلال الفترة القادمة.



