غدا.. محافظ البحر الأحمر يضع إكليل زهور على نُصب شهداء "شدوان"

يضع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء معركة شدوان، بمنطقة النجدة بمدينة الغردقة، تزامنًا مع ذكرى المعركة.



وأصدر المحافظ، أمس الاثنين، قرارًا بإلغاء احتفالات المحافظة بعيدها القومي الخمسين، الذي كان مقررا له بعد غدٍ الأربعاء، الموافق لمعركة شدوان المجيدة، تضامنًا مع أسر البحارة الأربعة المفقودين بالبحر الأحمر، منذ 15 يومًا.



وأكد المحافظ أنه يعتبر أهالي المحافظة أبناءه، ومشاركته لهم في مختلف مناسباتهم، وأنه يواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية عمليات التمشيط والبحث عن الصيادين المفقودين.



وقال إنه سيقتصر برنامج الاحتفالات على وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، وتكريم أسر الشهداء والمحاربين القدماء، وتكريم المحالين على المعاش، وإلغاء باقي البرنامج من عروض واحتفالات أخرى.



وتحتفل محافظة البحر الأحمر، في 22 يناير من كل عام، بالعيد القومي للمحافظة، تزامنا مع معركة شدوان المجيدة، التي سطر فيها صيادو البحر الأحمر، بالاشتراك مع القوات المسلحة، عملا أسطوريًا بصد العدوان الإسرائيلي، على جزيرة شدوان.

